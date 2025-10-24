Geddy Lee und Alex Lifeson erwecken Rush wieder zum Leben und holen sich für die Tour Unterstützung von einer Trommlerin aus Mannheim.

Sicher sind nicht nur die Prog-Fans aus dem Häuschen: Rush haben soeben ihre Rückkehr auf die Live-Bühne bekanntgegeben. Nach der letzten Konzertreise der Kanadier vor zehn und dem Krebstod von Schlagzeuger Neil Peart Anfang 2020 lässt Bassist Geddy Lee verlauten: "Nach allem, was seit dieser letzten Show passiert ist, haben Alex [Lifeson, Gitarrist] und ich ernsthaft in uns hineingehört und beschlossen, dass wir das verdammt noch mal vermissen." Neues Gesicht Und so schwingen sich die beiden Musiker kommendes Jahr anlässlich des 50. Jubiläums ihrer Band zur "Fifty Something"-Tour durch Nordamerika auf, womit sie natürlich auch Neil Peart ehren wollen. Zwölf…