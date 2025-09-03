Pearl Jam müssen fortan ohne Trommler Matt Cameron auskommen, welcher zukünftig offenbar ein anderes musikalisches Projekt am Start hat.

Seit fast drei Jahrzehnten saß Matt Cameron bei Pearl Jam am Schlagzeug — nun ist allerdings leider Schluss damit. Denn der 62-Jährige, der auch bekanntlich bei Soundgarden die Felle verdrischt, nimmt seinen Hut bei den Grunge-Rockern. Irgendeine Begründung legen er und die Band in ihren zugehörigen Statements nicht vor, ebenfalls gibt es derzeit keine Informationen über einen Nachfolger an den Drums. Für immer unser Freund "Nach 27 fantastischen Jahren habe ich meine letzten Schritte herunter vom Drumriser bei den mächtigen Pearl Jam gemacht", beginnt Matt Cameron seine Ausführungen. "Viel Liebe und Respekt gehen raus an Jeff [Ament, Bassist — Anm.d.R.],…