Mike Shinoda und seine Kollegen wollten nicht, dass die Geschichte von Linkin Park mit dem Selbstmord von Chester Bennington endet.

Als vergangenes Jahr bekannt wurde, dass Linkin Park zurückkehren, gab es unterschiedliche Fraktionen. Die Seite, die das Comeback gefeiert hat; diejeneigen, die es komplett ablehnten; und dann noch jene irgendwo dazwischen. Oft war zu hören oder zu lesen, dass die Band ohne Chester Bennington nicht mehr Linkin Park sei. Entsprechend kritisch wurde auch dessen Nachfolgerin Emily Armstrong unter die Lupe genommen. (K)eine furchtbare Geschichte Mike Shinoda wollte die Band jedoch nicht aufgeben, wie er jüngt im Podcast Broken Record berichtete. „Ich glaube, was uns wirklich angetrieben hat, war der Gedanke, dass es ein beschissenes Ende für die Band oder unsere…