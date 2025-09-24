Iron Maiden spielen am 29.07. und 30.07.2025 die letzten beiden Deutschland-Shows ihrer Tournee in der Waldbühne in Berlin.

Am Dienstag (29.07.2025) und Mittwoch (30.07.2025) werden Iron Maiden ihre letzten Deutschlandkonzerte der "Run For Your Lives World Tour 2025" in der Waldbühne in Berlin spielen. Einlass ist voraussichtlich um 16:30 Uhr. Beginn: ca. 18:15 Uhr Support: Avatar Adresse: Glockenturmstraße 1, 14053 Berlin Tickets Beide Konzerte sind ausverkauft. Anfahrt Mit dem Auto/Bus Im Umfeld der Waldbühne ist nur in begrenztem Umfang öffentlicher Parkraum vorhanden. Daher wird die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Wer dem Auto anreist, dem stehen der gebührenpflichtige Parkplatz P07 zur Verfügung. Zufahrt über die Passenheimer Straße (abgehend von der Heerstraße). Die Parkplätze P04 und P05 sind als…