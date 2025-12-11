Toggle menu

Jakob Dobers live in Hamburg 16.04.2026

Künstler: Jakob Dobers

Simmons zu Frehley: Treppe runterfallen bringt dich nicht um
Ace Frehley (l.) und Gene Simmons beim The Children Matter Benefit Concert 2017 in St Paul, Minnesota
Gene Simmons findet, Ace Frehley hat nicht gut genug auf sich selbst geachtet. Sich selbst schließt der Kiss-Bassist in die Kritik mit ein.
Ace Frehley starb bekanntlich Mitte Oktober 2025 im Krankenhaus, nachdem seine Familie sich entschieden hatte, die lebenserhaltenden Maßnahmen abzuschalten. Zuvor war der einstige Kiss-Musiker in seinem Zuhause schwer gestürzt, wobei er sich ein tödliches Schädel-Hirn-Trauma zugezogen hat. In einem aktuellen Interview bei der New York Post hat Gene Simmons nun seine doch recht drastische Sicht auf das Ableben seines früheren Band-Kollegen kundgetan. Kein guter Lebenswandel? "Er hat sich geweigert, auf Menschen zu hören, denen er am Herz lag und die versuchten, seinen Lebensstil zu verändern — inklusive mir", gibt Gene Simmons zu Protokoll. "Die Treppe hinunterzufallen — ich bin zwar…
