Gene Simmons findet, Ace Frehley hat nicht gut genug auf sich selbst geachtet. Sich selbst schließt der Kiss-Bassist in die Kritik mit ein.

Ace Frehley starb bekanntlich Mitte Oktober 2025 im Krankenhaus, nachdem seine Familie sich entschieden hatte, die lebenserhaltenden Maßnahmen abzuschalten. Zuvor war der einstige Kiss-Musiker in seinem Zuhause schwer gestürzt, wobei er sich ein tödliches Schädel-Hirn-Trauma zugezogen hat. In einem aktuellen Interview bei der New York Post hat Gene Simmons nun seine doch recht drastische Sicht auf das Ableben seines früheren Band-Kollegen kundgetan. Kein guter Lebenswandel? "Er hat sich geweigert, auf Menschen zu hören, denen er am Herz lag und die versuchten, seinen Lebensstil zu verändern — inklusive mir", gibt Gene Simmons zu Protokoll. "Die Treppe hinunterzufallen — ich bin zwar…