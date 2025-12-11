Def Leppard-Sänger Joe Elliott ehrt seinen alten Freund David Coverdale (Whitesnake), der kürzlich seinen Ruhestand verkündete.

Nach einer 50-jährigen Karriere in Rente zu gehen, lässt sich wohl als berechtigt und verdient bezeichnen. Whitesnake-Frontmann David Coverdale, der in den Siebzigern auch für drei Jahre bei Deep Purple sang, hat dies kürzlich getan und erfährt dafür von vielen Seiten Respekt. Zuletzt hatte der 74-Jährige immer wieder mit seiner Gesundheit zu kämpfen. Traurig, aber absehbar Nun äußerte sich auch Def Leppard-Sänger Joe Elliott und beglückwünschte seinen alten Freund David Coverdale zum Ruhestand. Im Interview mit Planet Rock gestand Elliote, dass er ein paar Tränen in den Augen hatte, als Lord Coverdale seinen Rücktritt ankündigte. Dann fügte der Sänger hinzu:…