Opeth kommen mit ihrem neuen Album THE LAST WILL AND TESTAMENT, das am 11. Oktober 2024 erschienen ist, 2025 für drei Termine nach Deutschland.

METAL HAMMER präsentiert: Opeth - Tour 2025 29.09. Hamburg, Laeiszhalle 01.10. Mannheim, Rosengarten 14.10. Dresden, Schlachthof Karten zur Tournee gibt es unter www.metal-hammer.de/tickets.