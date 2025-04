Vorgeschmack auf den Festival-Sommer gefällig? Sonntagnacht strahlt WDR den Auftritt von Dirkschneider beim Summer Breeze 2018 aus.

Bald ist es wieder so weit: Sommer, Sonne und Festivals! Wer den Festival-Sommer kaum noch erwarten kann, hat diesen Sonntag bereits die Chance, sich ordentlich einzustimmen. Denn der WDR strahlt in der Nacht vom 6. auf den 7. April 2025 um 1.50 Uhr einen ganz besonderen Auftritt aus: Die deutsche Metal-Legende Udo Dirkschneider auf dem Summer Breeze 2018. Accept-Hits im Fernsehen Udo Dirkschneider ist „neben den Scorpions und Doro Pesch einer jener deutschen Metal-Musiker, die schon früh international bekannt waren. Die Genre-Ikone erkennen nicht nur langjährige Fans an seiner Reibeisenstimme und seiner kompakten Statur wieder", wie der WDR in seiner…