Im Jahr 1990 veröffentlichten Bathory ihr wegweisendes Album HAMMERHEART. Zum Geburtstag des Werks blicken wir zurück.

Vor exakt 35 Jahren erschien Bathorys fünftes Werk HAMMERHEART, das heute oft als das erste richtige Viking Metal-Album bezeichnet wird. Aus diesem Anlass tauchen wir tiefer in seine Entstehungsgeschichte ein. HAMMERHEART als Wegbereiter des Viking Metal 1990 führte Frontmann Quorthon Bathory immer weiter weg von den Black Metal-Wurzeln der Band. Auf HAMMERHEART dreht sich alles um die nordische Mythologie, das Heidentum und die skandinavische Geschichte. Untermalt von seiner kratzig-kantigen Stimme entführt Quorthon seine Hörer tief in die brutale Zeit der Wikinger. Ein Kernstück der Scheibe ist ‘One Rode To Asa Bay’, das mit seiner stolzen Länge von zehn Minuten als…