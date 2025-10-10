Die Ankündigung des neuen Albums von Kreator ist noch recht frisch. Gitarrist Sami Yli-Sirniö plaudert ein bisschen über die Entstehung.

Kreator-Fans kommen derzeit richtig auf ihre Kosten. Nach dem Dokumentarfilm ‘Kreator – Hate & Hope’ sowie Mille Petrozzas Biografie ‘Your Heaven, My Hell. Wie Heavy Metal mich gerettet hat’ haben die Thrasher kürzlich ihr 16. Studioalbum angekündigt. Auch die erste Single ‘Seven Serpents’ hat jüngst Premiere gefeiert und heimst ordentlich positives Feedback ein. Zweckdienlich Schon Ende August, also als es noch nichts Offizielles gab, sprach Gitarrist Sami Yli-Sirniö mit IMPACT Metal Channel über das neue Material. Auf die Frage, was Fans vom neuen Album erwarten können, meint der Finne: „Es enthält viele interessante Themen und einen etwas neuen Ansatz. Bei einigen…