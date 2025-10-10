Toggle menu

Jann live in München 14.11.2025

Adresse:
Live/Evil, München

München

Künstler: Jann

Ort: Live/Evil, München

Joe Duplantier reflektiert Moment von Ozzys Todesmeldung
Gojira @ Summer Breeze 2025, 14.8.2025
Den Gojira-Sänger Joe Duplantier erreichte die Nachricht von Ozzy Osbournes Tod inmitten eines Auftritts.
Im Interview mit Guitar World sprach Gojira-Frontmann Joe Duplantier über den Moment, als er während eines Auftritts in Istanbul durch einen Fan von Ozzy Osbournes Tod erfuhr. Mittendrin Duplantier erzählt: "Wir spielten in Istanbul. Nach drei Songs hielt ein Fan sein Handy hoch, während wir gerade ‘Backbone’ spielten. Auf dem Bildschirm stand 'RIP OZZY', und ich dachte mir nur, 'Was zur Hölle, bitte nicht! Ich arbeite hier!' Dann habe ich mich aber gefragt, ob es vielleicht stimmen könnte. Als ich die Chance bekam, rannte ich an den Bühnenrandm und unser Manager bestätigte, dass es stimmte." Der Sänger teilte die News auch…
