Lars Ulrich kann noch nicht offiziell bestätigen, dass Metallica 2026 mehrmals hintereinander in Las Vegas auftreten. Bock hätte er aber.

Vor Kurzem kursierte das Gerücht, dass Metallica kurz davor stehen, eine Live-Residenz in der spektakulären Konzerthalle The Sphere in Las Vegas zu besiegeln. Schlagzeuger Lars Ulrich sprach nun in "The Howard Stern Show" über dieses Hörensagen. Dabei bestätigte der Thrash-Metaller diese Pläne zwar nicht, allerdings bejahte der 61-Jährige, dass sich die "Four Horsemen" mit der Option befassen. Noch keine Tinte unterm Vertrag "Ich werde nicht bestätigten, weil es nichts zu bestätigen gibt", stellt der Metallica-Trommler klar. "Aber ich werde es auch nicht bestreiten, weil wir alle große Fans dieser Location sind. All unsere Manager und unsere Produktionsleute waren dort und…