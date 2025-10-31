Aus dem ursprünglich temporären Charity-Projekt Dirkschneider & The Old Gang ist eine richtige Band mit einem kompletten Album geworden.

METAL HAMMER: Hand aufs Herz: War Dirkschneider & The Old Gang nicht insgeheim sowieso als vollwertige Band geplant? Udo Dirkschneider: Nein, überhaupt nicht. Dieser Wunsch wurde erst nach der Veröffentlichung der drei Charity-Songs von den Fans an uns herangetragen. Natürlich haben sofort einige Plattenfirmen angeklopft und gesagt: „Macht doch ein komplettes Album!" Erst daraufhin haben wir uns mit diesem Gedanken beschäftigt. Stefan Kaufmann: Das alles bekam…