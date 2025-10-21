Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Jethro Tull live in Nürnberg 12.04.2026

teilen
mailen
teilen

Künstler: Jethro Tull

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Tod von Ian Watkins: Zwei Verdächtige in Gewahrsam
Ian Watkins mit den Lostprophets beim Soundwave Festival 2012 in Brisbane
Der ehemalige Lostprophets-Sänger Ian Watkins wurde im Gefängnis getötet. Nun sind neue Informationen ans Licht gekommen.
Am 11. Oktober starb der einstige Lostprophets-Sänger Ian Watkins nach einer tödlichen Attacke im Gefängnis (Original-Meldung vom 12. Oktober). Nun gibt es eine erste Stellungnahme der Polizei sowie weitere mutmaßliche Informationen zum Vorfall und Watkins selbst. Dem 48-Jährigen wurde im berüchtigten britischen Hochsicherheitsgefängnis HMP Wakefield die Kehle durchgeschnitten, nachdem die Insassen am Samstagmorgen aus ihren Zellen entlassen worden waren. Überall Blut Die Mordermittlungen laufen aktuell. In einer Erklärung der Polizei von West Yorkshire heißt es: „Heute Morgen (11. Oktober) um 9:39 Uhr wurden Beamte vom Gefängnispersonal wegen eines schweren Angriffs auf einen Gefangenen gerufen. Ein 48-jähriger Mann wurde schwer verletzt…
Weiterlesen
Zur Startseite