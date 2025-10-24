Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Jimmy Kelly & The Streetorchestra live in Bremen 27.12.2026

teilen
mailen
teilen

Künstler: Jimmy Kelly & The Streetorchestra

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Prophecy Fest 2026: Alle Infos zum Festival
PF_Balver_Cave_handcoloured_1899-q
Das Prophecy Fest findet seit 2015 in der größten offenen Hallenhöhle in Europa, der Balver Höhle, statt. Die ersten Bands wurden bekanntgegeben.
Prophecy Fest Datum 03.09. bis 05.09.2026 Veranstaltungsort Das Prophecy Fest 2026 wird in der Balver Höhle stattfinden. Adresse: 58802 Balve Prophecy Fest Preise & Tickets Tickets ab 149,- Euro findet ihr hier.   Bands Alle Acts in alphabetischer Reihenfolge: The 3rd And The Mortal Camerata Mediolanense Dornenreich Empyrium Secrets Of The Moon Sun Of The Sleepless Tiamat Running Order   Weitere Informationen   Anfahrt Seit 2015 findet das Prophecy Fest in der Balver Kulturhöhle im Hönnetal nahe der Stadt Balve im Sauerland in Nordrhein-Westfalen statt. Infos zu Unterkünften, Anreise und Parken findet ihr unter https://fest.prophecy.de. --- Bestens informiert über dieses…
Weiterlesen
Zur Startseite