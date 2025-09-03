Glenn Hughes rechnet in einem aktuellen Interview durchaus ein bisschen mit dem momentanen Zustand der Musikindustrie ab.

Es dürfte hinlänglich bekannt sein, dass sich die Musiklandschaft in den vergangenen 30 Jahren stark verändert hat — tendenziell eher zum Negativen für die Musiker. Sinkende Einnahmen durch rückläufige physische Verkäufe und Almosen mittels Streaming-Tantiemen (außer, man heißt Taylor Swift) sind nur zwei Phänomene davon. Der ehemalige Deep Purple-Sänger Glenn Hughes ließ sich im Interview mit Brudne Brzmienie darüber aus. Klare Worte Der Black Country Communion-Frontmann und -Bassist nimmt bei seiner Einschätzung, wie sich das Musikgeschäft während seiner Karriere verändert hat, kein Blatt vor den Mund. "So etwas wie die Musikindustrie gibt es nicht mehr", meint Glenn Hughes. "Es ist…