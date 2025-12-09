Europe feiern nächstes Jahr den 40. Jahrestag ihrer Albummeisterleistung THE FINAL COUNTDOWN — mit einer umfangreichen Tour.

Kaum zu glauben, aber es ist wirklich wahr: 2026 wird es 40 Jahre her sein, dass Europe ihr bahnbrechendes Album THE FINAL COUNTDOWN veröffentlicht haben. Um diesen Meilenstein gebührend zu zelebrieren, machen sich die Schweden auf eine Jubiläumskonzertreise auf — zur "The Final Countdown 40th Anniversary Tour". Bravourstück In diesem Rahmen drehen Europe 19 Mal ihre Verstärker in insgesamt zwölf Ländern auf — und zwar in Großbritannien, den Niederlanden, Frankreich, Spanien, der Schweiz, Italien, Österreich, Polen, Dänemark, Schweden, Norwegen und Deutschland. Hierzulande geben sich Frontmann Joey Tempest, Gitarrist John Norum, Bassist John Levén, Keyboarder Mic Michaeli sowie Schlagzeuger Ian Haugland…