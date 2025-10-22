Ein Insider aus der Musikindustrie hat ebenfalls nichts Gutes über Cradle Of Filth, ihr Management und Dani Filth zu berichten.

Zoë Marie Federoff und Marek "Ashok" Šmerda haben mit ihrer Kritik am "unprofessionellen" Management von Cradle Of Filth und Bandchef Dani Filth reichlich Staub aufgewirbelt. Nun hat sich ein Insider zu Wort gemeldet, welcher namentlich nicht genannt werden will, aber als Tontechniker einmal bei einem Festival für die britische Gruppe ausgeholfen hat. Er springt dem Ehepaar zur Seite. Ausbeutung "Ich habe einmalig mit Cradle Of Filth für ein Festival gearbeitet", ist in dem Augenzeugenbericht bei Metal Stop zu lesen. "Ich bin für einen ihrer Tontechniker eingesprungen. Man sagte mir, sie könnten nur 150 Pfund pro Tag zahlen, was ich für sehr…