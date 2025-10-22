Myles Kennedy und Mark Tremonti von Alter Bridge live und akustisch in Berlin 2025 - Tickets gibt es nicht zu kaufen, sondern nur zu gewinnen!

Alter Bridge spielen am 7.10.2025 eine exklusive Akustikshow in Berlin. Wo genau? Das ist noch ein Geheimnis. Und Tickets gibt es nicht zu kaufen. Aber zu gewinnen! Myles Kennedy und Mark Tremonti werden bei dem exklusiven Akustikevent gemeinsam auftreten und unter anderem einen bisher unveröffentlichten Song aus dem kommenden Alter Bridge-Album (siehe unten) zum Besten geben! Verlosung: Tickets für das Alter Bridge-Akustikkonzert in Berlin Was ihr tun müsst, um eine Chance zu haben, zwei der raren Tickets für das Alter Bridge-Akustikkonzert in Berlin zu gewinnen? Den METAL HAMMER Podcast hören und an der dort beschriebenen Verlosung teilnehmen! Gewinnt im METAL…