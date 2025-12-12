Toggle menu

Joe Astray live in Norderstedt 31.01.2026

Adresse:
House of Superfreunde, Norderstedt

Norderstedt

Künstler: Joe Astray

Ort: House of Superfreunde, Norderstedt

Karte und Anfahrt

Ozzy Osbourne nahm einst einen Song mit Madonna auf
Ozzy Osbourne und Madonna haben tatsächlich mal ein Duett gesungen
In den Achtzigern entstand tatsächlich ein Duett-Track mit Black Sabbath-Ikone Ozzy Osbourne und dem Welt-Star Madonna.
Gegensätze ziehen sich an — das führt auch in der Musik hier und da zu kuriosen bis coolen Paarungen. Welches von beiden hier zutrifft, soll jeder selbst entscheiden. Wie dem auch sei: In den Achtziger Jahren kam es dazu, dass die Stimmen von Ozzy Osbourne und Madonna in einem Song landeten. Und zwar handelt es sich um einen Remix des Track ‘Shake Your Head’ von der Art-Funk-Band Was (Not Was) vom 1983er-Album BORN TO LAUGH AT TORNADOS. Die wilden Achtziger Jüngst berichtete der erste Sohn von Ozzy Osbourne davon: Louis Osbourne — aus der ersten Ehe des "Prinzen der Dunkelheit"…
