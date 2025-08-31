Am 05.07.2025 feiern die Scorpions ihr 60. Band-Jubiläum mit einem großen Live-Event in ihrer Heimatstadt Hannover.

METAL HAMMER präsentiert: Am Samstag (05.07.2025) werden die Scorpions ihr Jubiläumskonzert in der Heinz von Heiden Arena in Hannover spielen. 15 Uhr Einlass 15:30 Uhr Rosy Vista 16:10 Uhr Bülent Ceylan 17:35 Uhr Alice Cooper 19:15 Uhr Judas Priest 21:15 Uhr Scorpions Adresse: Robert-Enke-Straße 1, 30169 Hannover Tickets Wenige Tickets sind noch über eventim.de für die Scorpions-Show verfügbar. Anfahrt Anfahrtsweg mit dem Auto/Bus: A2 aus Richtung Dortmund Ausfahrt Hannover-Herrenhausen weiter Richtung City der Ausschilderung zur Heinz von Heiden Arena folgen A2 aus Richtung Berlin Ausfahrt Hannover-Herrenhausen weiter Richtung City der Ausschilderung zur Heinz von Heiden Arena folgen A7 aus Richtung…