Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Joey Tempest live in München 12.04.2026

teilen
mailen
teilen

Künstler: Joey Tempest

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Slash: Songwriting bei Guns N’ Roses läuft demokratisch
Guns N’ Roses-Gitarrist Slash
Laut Slash darf und soll jedes Band-Mitglied bei Guns N’ Roses Ideen und Einfälle zum Songwriting für die neue Scheibe miteinbringen.
Slash gibt derzeit regelmäßig mehr oder weniger neue Zwischenstände dazu ab, wie Guns N’ Roses beim Songwriting für ihr lang erwartetes neues Studiowerk vorankommen. Im Interview mit dem US-amerikanischen Radiosender 93X ging Moderator Pablo nun auf einen speziellen Aspekt ein — und zwar, wie man sich das Liedermachen bei den Sleaze-Rockern vorstellen kann: Gibt Axl Rose die Richtung vor, oder dürfen alle Band-Mitglieder mitreden? Alle mischen mit Der Gitarrenheld hatte darauf eine klipp und klare Antwort: "Ja, es war schon immer eine Demokratie. So war es stets wirklich, wirklich kollaborativ. Und zwar bei jedem Song bis ganz an den Anfang an…
Weiterlesen
Zur Startseite