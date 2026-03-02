Jetzt heißt es Daumen drücken für Iron Maiden: Steve Harris und Co. sind für die Einführung in die Rock & Roll Hall Of Fame nominiert.

Die Nominierungen für die diesjährige Aufnahme in die Rock And Roll Hall Of Fame sind raus — und wieder muss man sich als Metal- und Rock-Liebhaber vorkommen wie ein alter weißer Mann, der das Gefühl hat, die Welt nicht mehr zu verstehen. Einen Silberstreifen am Horizont gibt es immerhin: Iron Maiden zählen zu den Nominierten — am besten, wir Metalheads stimmen gleich alle für Bruce Dickinson und Co. beim Fan-Voting ab. Ansonsten wird es allerdings einigermaßen dünn, was gute (und insbesondere harte) Gitarrenarbeit angeht. Wenig Rock Neben den Eisernen Jungfrauen gehen auf jeden Fall noch die Achtziger Jahre-Ikone Billy Idol,…