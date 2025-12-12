Dass sich Galactic Empire auch fürs Zocken interessieren, verwundert ebenso wenig wie dass Gitarrist Lord Sihk stets in seiner Rolle bleibt.

METAL HAMMER: Was sind deine frühesten Erinnerungen bezüglich Videospielen? Lord Sihk: Meine frühesten Erinnerungen betreffen 'GoldenEye 007' auf Nintendo 64. Das Spiel ließ mich zum ersten Mal die Essenz von Konflikten schmecken: Heimlichkeit, Präzision und tödliche Reflexe. Jedes Match war ein Duell zwischen Schatten und Strategie, fast wie die dunkle Seite selbst. Die Arena war begrenzt, der Einsatz bedingungslos. Der Sieg war nicht erwünscht, sondern geboten.…