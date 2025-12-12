Wolfgang Van Halen sprach über das neue Mammoth-Album und den Versuch, als junger Künstler die Kontrolle über die eigene Musik zu behalten.

In einer Episode der südkalifornischen Radio-Show „Whiplash“ des KLOS-Radiosenders vom 23. November sprach Mammoth-Mastermind Wolfgang Van Halen unter anderem über sein neues Album und Tournee-Erfahrungen. Außerdem thematisierte er die Kontrolle über die eigene Musik als junger Künstler in einer Musik-Branche, in der viele Finger mit im Spiel sind. Spaß an der Sache „Es ist hart“, sagte er, als er nach einem Ratschlag gefragt wurde, den er jungen Musikern geben würde, um so viel Kontrolle wie möglich über ihre Karriere und die Musik behalten zu können. „Schlussendlich ist es am wichtigsten, dass man Spaß an der Musik und daran hat, zu…