Am Wochenende gibt es auf 3sat ein spezielles Konzert zu genießen: Lynyrd Skynyrd traten 2022 ein letztes Mal mit Gary Rossington auf.

Die Nachteulen unter den METAL HAMMER-Lesern können sich auf einen wahren Live-Leckerbissen freuen. Denn am Wochenende strahlt der Fernsehsender 3sat mal wieder ein Konzert aus seiner beliebten Reihe "Pop Around The Clock" aus. Und zwar kommen dabei in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Südstaatenrocker Lynyrd Skynyrd zum Zug. So gibt am 18. Mai 2025 um 3:15 Uhr früh einen ganz besonderen Auftritt zu erleben. Am 13. November 2022 feierten Lynyrd Skynyrd im Ryman Auditorium in Nashville, Tennessee nicht nur ihr 50. Band-Jubiläum. Die Show stellt überdies die finale Live-Darbietung von Gitarrist Gary Rossington dar, dem damals letzten verbliebenen…