Laut Bush-Frontmann Gavin Rossdale haben es junge Musiker heute deutlich schwieriger als zu seiner Zeit. Nun gibt er Tipps, wie es trotzdem klappen kann.

In einem neuen Interview mit dem YouTube-Kanal Much spricht Bush-Frontmann Gavin Rossdale darüber, was er jungen Musikern empfiehlt, die sich einen Namen machen wollen. Er hat auch eine persönliche Bindung zu dem Thema: "Zwei meiner Kinder interessieren sich sehr für Musik. Wer weiß, wo das noch hinführt? Ich auf jeden Fall nicht." Er fährt fort: "Das Wichtigste ist, dass man weiß, was man tut. Was auch immer man verkaufen möchte, man muss sich damit gut auskennen." Anschließend versetzt er sich selbst in die Lage hinein: "Wenn ich jetzt anfangen würde, Musik zu machen, würde ich bei Freunden auf Feiern spielen.…