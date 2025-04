Für Reibeisenstimme Emily Armstrong war es Schicksal, wie die Linkin Park-Mitglieder plötzlich allerlei Gemeinsamkeiten entdeckt haben.

Die neue Linkin Park-Frontfrau Emily Armstrong hat sich die Arbeit im Aufnahmestudio zu FROM ZERO erinnert. Im Gespräch mit Lauren O’Neil vom Radiosender Q101 gab die 38-Jährige zu Protokoll, dass sich ab einem gewissen Punkt die Dynamik verselbständigt habe. Wie sich eines ins andere gefügt habe, sei für die Sängerin (die auch bei Dead Sara am Mikrofon steht) "Schicksal" und "surreal" gewesen. Und es hat Zoom gemacht Auf die Frage, wie Emily eine musikalische Verbindung mit ihren neuen Band-Kollegen von Linkin Park aufgebaut habe, erwiderte sie: "Das ist interessant, denn ich glaube, wir haben darüber viel geredet. Wir haben nicht…