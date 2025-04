Die Wacken-Macher starten mit Full Metal Mayrhofen einen neuen Anlauf im malerischen Zillertal. METAL HAMMER sprach mit Holger Hübner darüber, was die Metal-Fans erwartet.

METAL HAMMER: Holger, coole Sache, dass ihr euren Ski- und Snowboard-Ableger wiederbelebt. Warum fiel die Wahl dabei auf Mayrhofen? Holger Hübner: Nach drei Jahren in Kärnten bis 2018 war es ein langgehegter Wunsch, wieder ein Event in dieser Form nach der Pandemie umsetzen zu können. Mit dem Tourismusverband Mayrhofen haben wir den perfekten Partner an unserer Seite gefunden. Mayrhofen hat uns mit offenen Armen…