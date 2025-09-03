Die für den Herbst angekündigte EP aus dem Hause Trivium soll auch die Wartezeit zum neuen Longplayer überbrücken.

Trivium machen zurzeit mit der Ankündigung ihrer STRUCK DEAD-EP von sich reden. Das Teil erscheint am 31. Oktober -- die erste Single ‘Bury Me With My Screams’ inklusive Video ist bereits draußen (siehe unten). Der Release dienst den Metallern aus Florida unter anderem dazu, Zeit für ein neues Studioalbum zu gewinnen. Selbiges soll laut Bassist Paolo Gregoletto entweder Ende kommenden Jahres oder eben 2027 erscheinen. Überbrückung der Wartezeit Im Interview bei Bloodstock TV erwiderte der Tieftöner, wann die Fans einen neuen Longplayer von Trivium erwarten können: "Das ist irgendwie schwer zu sagen. Offensichtlich steht bei uns diese EP an. Und…