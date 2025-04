Swallow The Sun präsentieren eine Kombination aus Doom Metal und Ballett. Im Video-Interview mit METAL HAMMER spricht die Band über ihr Experiment.

Gegensätze ziehen sich an – zumindest musikalisch. Das beweisen Swallow The Sun mit ihrem Auftritt auf der 70.000 Tons Of Metal-Kreuzfahrt zu Beginn des Jahres. Denn die Finnen präsentieren ihren Fans eine ganz besondere Show: Ballett kombiniert mit Doom Metal. Im exklusiven Video-Interview mit METAL HAMMER sprechen Swallow The Sun über ihr Experiment und die Zusammenarbeit mit dem Ballett Finland. Weltpremiere für Swallow The Sun Ihr Auftritt in der Karibik war nicht das erste Mal, dass Swallow The Sun mit dem Ballett Finland gemeinsam auf der Bühne standen. Bereits 2024 präsentierte die Band mit drei ausverkauften Konzerten in Helsinki diese…