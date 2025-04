Auch nach über zwanzig Jahren haben Architects noch keinen Staub angesetzt. Kein Wunder – die Metalcore-Gruppe aus dem englischen Brighton bleibt ständig in Bewegung.

METAL HAMMER: Ihr standet vor nicht allzu langer Zeit als Opener für Metallica auf der Bühne und seid bald zusammen mit Linkin Park auf Tour. Die Zeiten der kleinen Metalcore-Band aus Brighton sind lange vorbei. Schaut ihr manchmal noch auf die Anfänge und die dortige Szene zurück? Dan Searle: Ich denke manchmal noch darüber nach. Es war super, als wir jünger waren, viele kleine Shows in Clubs und Pubs spielen…