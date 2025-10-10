Toggle menu

Joshua Idehen live in Berlin 01.12.2025

Künstler: Joshua Idehen

Skid Row: Suche nach einem neuen Sänger dauert an
Skid Row live, Wacken Open Air 2014
Seit dem Ausstieg von Erik Grönwall klafft eine Lücke am Mikrofon bei Skid Row. Der richtige Nachfolger ist noch immer nicht gefunden.
Im März 2024 gab der schwedische Sänger Erik Grönwall seinen Ausstieg bei Skid Row nach nur zwei Jahren bekannt. Laut eigener Aussage ist ihm diese Entscheidung äußerst schwergefallen. Aufgrund seiner Leukämieerkrankung war er den Anstrengungen des Tourneelebens nicht gewachsen, was auch Gitarrist Dave „Snake“ Sabo bestätigte. Seit mehr als einem Jahr sind Skid Row daher schon auf der Suche nach einem adäquaten Ersatz am Mikrofon. Die Sache mit den Sängern Im Podcast Nashville On The Rocks wurde Bassist Rachel Bolan nun gefragt, wie es mit der Suche vorangeht. Zu der Art und Weise, wie er und der Rest der Band…
