Schlechte Nachrichten bei Sick Of It All: Lou Kollers Kampf gegen den Krebs ist doch noch nicht vorbei. Ein herber Rückschlag für den Sänger.

Im Sommer 2024 wurde bei Sick Of It All-Frontmann Lou Koller ein Tumor in der Speiseröhre entdeckt, der bereits in den Magen übergegangen war. Nach monatelanger Chemotherapie verkündete der Sänger im Mai dieses Jahres, für den Moment „offiziell krebsfrei“ zu sein. Zur Sicherheit müsse er sich alle sechs Monate untersuchen lassen, jedoch sorgte die Nachricht erst einmal für ein Aufatmen. Zuletzt schien also alles prima zu laufen. Erst Anfang September erklärte Bassist Craig Setari im Podcast Pod Scum, dass die Band bereits „eine Menge Songs“auf Lager habe und plane, „zusammenzukommen und daran zu arbeiten“. Dies sei jedoch nur möglich, da Koller…