Das Vorwort der METAL HAMMER-Ausgabe 08/2025 von Chefredakteur Sebastian Kessler über die Titel-Story und weitere große Themen.

Das Editorial von METAL HAMMER-Ausgabe 08/2025 entstand bereits wenige Wochen vor dem Tod von Black Sabbath-Sänger Ozzy Osbourne. Liebe Metalheads, früher war alles besser? Gewiss war früher vieles anders. Manches einfacher. Einiges toller. Schon allein: Es gab Black Sabbath! Wer dieses Heft in den Händen hält, hat das Abschiedskonzert von Ozzy Osbourne und Co. am 5. Juli (auf die ein oder andere Weise) garantiert miterlebt. Das gilt nicht unbedingt für das Ende von Motörhead. Es ist noch keine zehn Jahre her, seit Ian Fraser Kilmister diese Welt verlassen hat. Seit dem tragischen 28. Dezember 2015 ist jedoch eine neue Generation…