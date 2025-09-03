Die zwei haben zusammengepasst: Bam Margera und Brent Hinds waren aber nicht nur Freunde, sondern auch musikalische Verbündete.

Brent Hinds musste zwar vor seinem Unfalltod bei Mastodon gehen, das bedeutet jedoch nicht, dass er in musikalischer Hinsicht derzeit nichts am Köcheln hatte. Ganz im Gegenteil sogar, wie Bam Margera nun ausplaudert. Der professionelle Skateboarder und ‘Jackass’-Veteran war mit dem Gitarrist eng befreundet und hat sich nun mit einem Gedenk-Post zu Wort gemeldet. Einfach so Dabei verrät der 45-Jährige, dass Brent Hinds Gitarrenspuren für eine neue Band namens Amore Ad Lunam eingespielt hat. Margera seinerseits habe hierfür den Gesang beigesteuert. "Ich bin am Boden zerstört und verarbeite immer noch den tragischen Verlust eines meiner besten Freunde, Brent Hinds. Um die…