Mit FIRE UPON YOUR LANDS veröffentlicht die schwedische Death Metal-Institution Unleashed ihr 15. Studiowerk – und ändert rein gar nichts am altbewährten Rezept.

Es gibt nur wenige Bands, die derart konstant zu Werke gehen wie Unleashed. Seit über 35 Jahren frönen Vokalist/Bassist Johnny Hedlund und seine Mannen schwedischem Death Metal ohne Kompromisse. Den letzten Personalwechsel verzeichnete die Gruppe 1995; überhaupt standen im offiziellen Line-up – neben dem aktuellen Quartett – lediglich zwei weitere Personen. Eine davon, nämlich Urgitarrist Fredrik Lindgren, verstarb vor wenigen Monaten. Zu Beginn des Gesprächs erinnert Hedlund an die wichtige…