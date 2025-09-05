Holt das Popcorn raus und stellt das Bier kalt: Jetzt machen sich Kneecap und Disturbed-Sänger David Draiman gegenseitig nieder.

Man muss wahrlich kein Prophet sein — es war klar wie Kloßbrühe, dass sich David Draiman und Kneecap selbst in die Haare kriegen würden. Angefangen hatte die Chose damit, dass Tom Morello das irische Rap-Trio als "die Rage Against The Machine von heute" tituliert hat, weil sie sich gegen das Vorgehen von Israel in Gaza aussprechen und "Free Palestine" fordern. Quod erat demonstrandum Nachdem der Disturbed-Frontmann und Orphaned Land-Sänger Kobi Farhi zuletzt Morello dafür kritisiert hatten, gibt es nun den Beef zwischen David Draiman und Kneecap. Letztere posteten in den Sozialen Medien das berüchtigte Foto davon, wie der glatzköpfige Metaller…