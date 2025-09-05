Mit ihrem Abschiedskonzert sammelten Black Sabbath und Ozzy Osbourne beinahe 200 Millionen Dollar für wohltätige Zwecke.

Tom Morello (Rage Against The Machine), der Musikdirektor des Black Sabbath-Abschiedskonzerts, offenbart in einem Instagram-Post, dass bei dem Happening in Birmingham beinahe 200 Millionen Dollar gesammelt wurden, die jetzt an wohltätige Zwecke gespendet werden. In seinem Beitrag heißt es: "Mehr als 190 Millionen Dollar werden an Häuser und Krankenhäuser für Kinder gespendet." Zusätzlich kommentiert Morello: "Wir haben einen Haufen Geld für einen großartigen Zweck gesammelt und sehr viele Musiker, Bands und Fans weltweit haben den Größten aller Zeiten Tribut gezollt." Großzügige Spende Schon als Black Sabbath "Back To The Beginning" angekündigt hatten, machten die Veranstalter deutlich, dass alle Profite des Events an…