Deadguy sind zurück! Nach 30 Jahren Stille kündigen die Metalcore-Pioniere aus Amerika jetzt unerwartet ein neues Album an.

Für viele Fans war die Vorstellung, dass Deadguy irgendwann noch einmal Musik veröffentlichen würden, reines Wunschdenken. Doch wie sich jetzt herausstellt, werden selbst Wünsche manchmal wahr. Nach 30 Jahren Funkstille kündigen Deadguy jetzt ohne Vorwarnung neue Musik an. Das neue Album NEAR-DEATH TRAVEL SERVICES soll bereits am 27. Juni über Relapse Records erscheinen. Gründung, Erfolg und Trennung 1994 veröffentlichte das Quartett aus New Jersey, bestehend aus Chris Corvino, Dave Rosenberg, Tim „Pops“ Naumann und Tim Singer, seine erste 7" WHITE MEAT. Im selben Jahr holte sich die Band den Gitarristen Keith Huckins von der Band RORSCHACH aus New Jersey ins…