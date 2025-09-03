Nachdem 2024 die EP BLEEDERS erschienen ist, arbeiten Black Veil Brides nun auf den nächsten Langspieler hin.

2023 erklärte Black Veil Brides-Drummer Christian CC Coma, dass die Band an neuen Songs arbeite. Vergangenes Jahr versuchten sie sich jedoch zunächst an Interpretationen von ‘My Friends’ und ‘Bleeders’ aus dem Musical ‘Sweeney Todd’. Eigenes Material erschien zuletzt 2021 mit dem Langspieler THE PHANTOM TOMORROW. Auf eingene Faust Nun stand Frontmann Andy Biersack Idobi Radio Rede und Antwort und gab an, dass die Band tatsächlich an neuem Liedgut gearbeitet hat. „Wir haben eine neue Platte fertiggestellt. Ein Song ist bereits fertig gemischt. Es ist also noch sehr früh. Aber wir haben die Platte selbst produziert.“ Er habe die Produktion gemeinsam…