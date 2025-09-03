Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Junodream live in Berlin 21.11.2025

teilen
mailen
teilen

Adresse:


Künstler: Junodream

Ort:

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Black Veil Brides: Aufnahmen für neues Album sind fertig
Andy Biersack-Black Veil Brides
Nachdem 2024 die EP BLEEDERS erschienen ist, arbeiten Black Veil Brides nun auf den nächsten Langspieler hin.
2023 erklärte Black Veil Brides-Drummer Christian CC Coma, dass die Band an neuen Songs arbeite. Vergangenes Jahr versuchten sie sich jedoch zunächst an Interpretationen von ‘My Friends’ und ‘Bleeders’ aus dem Musical ‘Sweeney Todd’. Eigenes Material erschien zuletzt 2021 mit dem Langspieler THE PHANTOM TOMORROW. Auf eingene Faust Nun stand Frontmann Andy Biersack Idobi Radio Rede und Antwort und gab an, dass die Band tatsächlich an neuem Liedgut gearbeitet hat. „Wir haben eine neue Platte fertiggestellt. Ein Song ist bereits fertig gemischt. Es ist also noch sehr früh. Aber wir haben die Platte selbst produziert.“ Er habe die Produktion gemeinsam…
Weiterlesen
Zur Startseite