Bring Me The Horizon schrauben offenbar eifrig an ihrem nächsten Kapitel, wie ein vielsagender Teaser deutlich macht.

Obwohl Oli Sykes und seine Frau Alissa Salls vor rund einem Jahr Eltern von Zwillingen geworden sind, lassen Bring Me The Horizon nichts anbrennen. Bei ihrem kürzlich über die Bühne gegangenen Konzert am 9. Juni 2026 in der Tauron Arena im polnischen Krakau zeigte die Metalcore-Formation nämlich ein ominöses Teaser-Video. Am Schluss waren die Worte „Dehumanized: Coming Soon" zu sehen. Worum es sich genau dabei handelt, ist bis dato nicht bekannt. Reichlich Mutmaßungen Der Clip (siehe unten) ist wahrlich nichts für schwache Nerven und scheint direkt einem Horrorstreifen entnommen zu sein, zeigt er doch reichlich Blut, einen Fleischerhaken, Menschen in…