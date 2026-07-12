Offenbar hat die Supergroup Terminal einen kreativen Lauf. Laut Sänger Josey Scott sind schon 18 Lieder annähernd fertig.

Anfang 2025 verkündete Tesla-Bassist Brian Wheat, dass er zusammen mit seinem ehemaligen Band-Kollegen Tommy Skeoch und dem einstigen W.A.S.P.-Gitarristen Chris Holmes „eine Band oder ein Projekt gründen“ wolle. Mit Staind-Schlagzeuger Sal Giancarelli und Ex-Saliva-Sänger Josey Scott ging es schließlich an die Arbeit für das Debütalbum. Dieses soll Ende 2026 oder spätestens Anfang 2027 erscheinen. Fan, Freund, Band-Kollege Nun war Josey Scott bei Cassius Morris, wo der Sänger erzählt, wie er Teil der Supergroup wurde und wie weit die Arbeiten am Album fortgeschritten sind. Scott zufolge haben er und Wheat sich bereits 2003 kennengelernt, als sich Saliva und Tesla wiederholt auf…