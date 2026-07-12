Sean Penns packendes und Oscar-nominiertes Aussteigerdrama ‘Into The Wild’ kehrt zurück auf die große Leinwand. Gewinnt hier Tickets!

Mit ‘Into The Wild’ verfilmte Sean Penn die spektakuläre Geschichte des Aussteigers Christopher McCandless, der in den Neunziger Jahren durch die USA nach Alaska reist. Entstanden ist ein bewegendes Aussteigerdrama, das auf dem gleichnamigen Besteller von Jon Krakauer basiert, mehrfach ausgezeichnet und unter anderem auch mit zwei Oscar-Nominierungen geehrt wurde. Das bewegende Drama über die Suche nach Sinn und Freiheit, mit Emile Hirsch in der Hauptrolle und hochkarätig bis in die Nebenrollen besetzt, wird mit dem grandiosen Soundtrack von Pearl Jam-Frontsänger Eddie Vedder untermalt. Am 7. Juli kehrt der preisgekrönte Film zurück auf die große Leinwand. Einen Eindruck zum Film…