Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 12.06. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Bolan, Yes und Soulburn.

Tarja Das über einstündige FRISSON NOIR mag wie eine Materialschlacht anmuten, wirkt dabei aber keineswegs überladen. (Hier weiterlesen) Stormkeep ‘The Taste Of Immortal Blood’ schielt dabei in Richtung Schunkelpathos, während ‘Saccharine Subjugation’ stärker im melodischen Black Metal alter Tage verwurzelt ist. (Hier weiterlesen) Khemmis Kommentare der METAL HAMMER-Redaktion zu KHEMMIS, dem Album des Monats 06/2025 Einmal mehr stellen die US-Doomer Khemmis ihre Klasse zur Schau. Ihr fünftes, Band-betiteltes Album besitzt keine echten Hits – beim ersten Durchlauf bleiben kaum große Refrains oder Melodien hängen. Und doch wandert der Finger wie von Geisterhand zurück zur Play-Taste, weil man einfach mehr möchte.…