Das unveröffentlichte und nicht fertiggestellte Deftones-Album EROS war jüngst kurzzeitig im Internet aufzufinden.

Deftones haben bekanntlich einen unveröffentlichten sowie unvollendeten Longplayer auf Halde liegen. Es handelt sich um das im Jahr 2008 aufgenommene EROS. Nun wurde das sagenumwobene Album am Montagmorgen für kurze Zeit im Internet geleakt — in der Folge gab es natürlich reichlich Aufregung unter den Fans in Online-Foren wie Reddit. Kurzes Vergnügen Wie ThePRP berichtet, sind angeblich elf Lieder im World Wide Web gelandet — darunter auch der Track ‘Smile’, welchen Frontmann Chino Moreno, nachdem er zusammen mit Shaun Lopez (Crosses, Far) noch einmal an den Song herangegangen war, am 13. April 2014 (dem ersten Todestag des verstorbenen Bassisten Chi…