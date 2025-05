Dass Tobias Forge bei Ghost das Zepter in der Hand hat, ist nicht abzustreiten. Doch ist er deshalb strenggenommen ein Solokünstler?

Am 25. April 2025 soll das sechste Ghost-Album SKELETÁ erscheinen. Die erste Single ‘Satanized’ gibt es schon seit Anfang März zu hören. Kurz vor der Albumankündigung wurde zudem Papa V Perpetua offiziell als „neuer Anführer“ vorgestellt. Natürlich wissen wir, dass es sich dabei um Mastermind Tobias Forge handelt. Okay, seit der "Imperatour" 2022 sind auch die Identitäten der „Nameless Ghouls“ kein Geheimnis mehr. Wirkliches Mitspracherecht haben die übrigen Ghost-Mitglieder jedoch nicht. Das stellt Bandboss Forge erneut klar. Kein Ende Im Interview mit dem britischen Rolling Stone erklärt er: „Wenn man ganz pragmatisch sein will: Technisch gesehen bin ich ein Solokünstler.…