Zuschauer des Livestreams vom finalen Black Sabbath-Gig sei gesagt: Das vermeintlich abrupte Ende war gar nicht so gefühlskalt, wie es aussah…

Wer einer der über fünf Millionen Fans war, die am vergangenen Samstag den Live-Abschied von Black Sabbath und Ozzy Osbourne live mittels Stream verfolgt haben, hat sich womöglich über das etwas unvermittelte Ende gewundert. So gab es offenbar keine gefühlvollen Ansprachen und keine Umarmungen. Der "Prinz der Dunkelheit" blieb einfach alleine auf der Bühne zurück, sagte angeblich noch: "Bleibt auf der verdammten Bühne!" — und dann brach die Übertragung ab. Mieser Schnitt Das wäre in der Tat ein wenig kalt und abgebrüht gewesen für finalen Abgesang von Ozzy Osbourne. Wie unter anderem Black Sabbath-Bassist Geezer Butler nun im Netz mitteilen:…