Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Kafvka live in Wien 09.05.2026

teilen
mailen
teilen

Adresse:


Künstler: Kafvka

Ort:

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Ozzy Osbourne ist tot
Ozzy Osbourne 2007
Black Sabbath-Sänger John Michael "Ozzy" Osbourne ist im Alter von 76 Jahren gestorben.
Metal-Legende Ozzy Osbourne ist im Alter von 76 Jahren verstorben. Das bestätigte seine Familie am Dienstagabend, 22.7.2025. Die Todesursache ist bislang noch unklar. Ozzy Osbourne hatte vor Kurzem noch seinen umjubelten Live-Abschied in Birmingham zusammen mit Black Sabbath und vielen hochkarätigen Bands gefeiert. Im Nachhinein steht fest: Das "Back To The Beginning"-Konzert fand gerade noch rechtzeitig statt. Denn — wie viele britischen Zeitungen (darunter The Sun, Guardian und The Mirror) berichten — lebt der "Prinz der Dunkelheit" nicht mehr. Ruhe in Frieden Den Blättern liegt allesamt dasselbe Statement von seiner Familie vor: "Mit größerer Traurigkeit, als es Worte ausdrücken können, müssen wir…
Weiterlesen
Zur Startseite