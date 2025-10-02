1995 war ein wichtiges Jahr für Chris Barnes. Erst flog er aus Cannibal Corpse, dann veröffentlichte er mit Six Feet Under deren Debütwerk.

Die Neunziger standen in Florida ganz im Zeichen des Death Metal. Ursprünglich eine Evolution des Thrash Metal, besetzten Bands wie Death oder Obituary schnell ihre eigene Nische und etablierten ihre Musik zu einem eigenständigen Subgenre. Mitten in dieser noch jungen Szene standen die Giganten der Unterwelt Cannibal Corpse, deren Sänger Chris Barnes schon länger ein Nebenprojekt am Wickel hatte. Six Feet Under war eine Spielerei zwischen Musikern, die fast alle noch eine oder sogar mehrere Bands am Laufen hielten. Allen West spielte seine Gitarre auch bei Obituary, genau wie sein Bassistenfreund Terry Butler. Zweiterer haute zusätzlich auch bei Death und…